Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür yardımı

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Akçakale Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kömür yardımı yapıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kış aylarının gelmesiyle birlikte Akçakale ilçesinde Kur'an Kurslarında öğrenim gören öğrenciler, iyilik hareketi başlattı.

Öğrenciler, hayırseverlerin de destekleriyle gıda ve kömür almak için yardım topladı.

Temin edilen gıda ve kömür, gönüller tarafından 100 aileye dağıtıldı.

Kapılarına bırakılan gıda ve kömürü alan aileler, teşekkür etti.



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