Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Halil S'nin kullandığı 66 ABN 697 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 20. kilometresindeki Cezaevi Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Zehra B. kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Halil S, Bahri B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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