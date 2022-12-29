Ceylanpınar'da etil alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında tekel bayilerde yaptıkları denetimlerde 10 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

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