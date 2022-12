Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT değerlendirmesi:

ŞANLIURFA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." dedi.

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, partisinin hedef ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yurt içinde ve dışında uyguladığı politikalarını eleştiren Erbakan, ülkenin gidişatından memnun olmadıklarını dile getirdi.

EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Erbakan, "EYT mağdurları yıllardır büyük bir mücadele verdi, biz de parti olarak her zaman onların yanında olduk. İktidar olur olmaz ilk yapacağımız işlerden birisi EYT mağdurlarının sorunlarını gidermek olacaktı. Millete faydası, hizmeti olacak her işte hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." diye konuştu.

- İstanbul'daki ulaşım zammına tepki

Fatih Erbakan, İstanbul'da yapılan ulaşım zammına da tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri tutmadığını dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 29 gibi astronomik bir oranda zam yaptı. Halbuki İmamoğlu, başkan olmadan önce 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, İstanbul'da ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' diye vaatlerde bulunuyordu. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana geçen 3,5 yıllık sürede İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 zam yapıldı." dedi.

