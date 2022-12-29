Şanlıurfa'da "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi devam ediyor

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi tarafında yürütülen "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi kapsamında öğrenciler müzeyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda Haliliye ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar, müzeye taşınıyor.

Müzeyi gezen Yeşilurfa İlkokul öğrencileri sergilenen eserleri inceledi, görevlilerden bilgiler aldı.

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