Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül çalışmalarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül çalışmalarını anlattı

AA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül çalışmalarını anlattı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2022 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Beyazgül, kentteki bir otelde "2022 Yılı Yıl Sonu Lansmanı" isimli toplantısında, Şanlıurfa'yı her açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'ya raylı sistemi kazandırmakta kararlı olduklarını aktaran Beyazgül, "Raylı sistem Karaköprü ilçesinden Eyyübiye ilçesine kadar uzanacak bir sistem olacak. Raylı sistemi yapmak için öncelikle ulaşım master planı gerekiyordu. Ulaşım master planı biz göreve geldiğimizde yoktu ama hazırlattık. Şimdi yakında proje ihalesine çıkacağız. Raylı sisteme de sahip olacağız." dedi.

Beyazgül, yeni yeşil alan ve meydanları kente kazandırdıklarını hatırlatarak, Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden şehir hastanesi bölgesinde 420 dönümlük şehir parkını yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla ilgili yaptığı paylaşım için teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan hanımefendi tarafından şehrimizi ve yaptığımız çalışmaları onure edici bir paylaşım yapıldı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bir ilki başardılar. Kanalizasyon atık suyundan gübre elde ettiler. Elde edilen bu gübreler çok kıymetli oldu. Fıstık ağaçları için de çok değerli olduğunu gördük. Kendi park ve bahçelerimizde de bu gübreleri kullanıyoruz. Emine Erdoğan hanımefendiye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Beyazgül, toplantıda gazetecilerin plan ve projelerine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)JANDARMADAN KAÇAN ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLE ÇOCUKLARA ÇARPTI: BURAK ÖLDÜ, ŞİYAR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)JANDARMADAN KAÇAN ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLE ...
Şanlıurfa'da "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi devam ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Fatih Erbakan: Tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye ...
Jandarmadan kaçan şüpheliler motosikletle çocuklara çarptı: Burak öldü, Şiyar yaralandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçan şüpheliler motosikletle çocuklara ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT ...
Ceylanpınar'da etil alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da etil alkol operasyonunda 1 kişi ...
Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Akçakale'de Türk Kızılay butik mağazası açıldı
YEREL HABERLER Akçakale'de Türk Kızılay butik mağazası açıldı
TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü 
YEREL HABERLER Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü 
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 ...
Şanlıurfa'da silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silindirin altında kalan işçi hayatını ...
Fırat Nehri'nde "istilacı" İsrail sazanının popülasyonunun azaltılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Fırat Nehri'nde "istilacı" İsrail sazanının ...
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür yardımı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür ...
Şanlıurfa'da terör operasyonlarına 10 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonlarına 10 gözaltı
Şanlıurfa'da 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi
Şanlıurfa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak içki operasyonu
Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi ...
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.