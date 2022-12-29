Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül çalışmalarını anlattı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2022 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Beyazgül, kentteki bir otelde "2022 Yılı Yıl Sonu Lansmanı" isimli toplantısında, Şanlıurfa'yı her açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'ya raylı sistemi kazandırmakta kararlı olduklarını aktaran Beyazgül, "Raylı sistem Karaköprü ilçesinden Eyyübiye ilçesine kadar uzanacak bir sistem olacak. Raylı sistemi yapmak için öncelikle ulaşım master planı gerekiyordu. Ulaşım master planı biz göreve geldiğimizde yoktu ama hazırlattık. Şimdi yakında proje ihalesine çıkacağız. Raylı sisteme de sahip olacağız." dedi.

Beyazgül, yeni yeşil alan ve meydanları kente kazandırdıklarını hatırlatarak, Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden şehir hastanesi bölgesinde 420 dönümlük şehir parkını yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla ilgili yaptığı paylaşım için teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan hanımefendi tarafından şehrimizi ve yaptığımız çalışmaları onure edici bir paylaşım yapıldı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bir ilki başardılar. Kanalizasyon atık suyundan gübre elde ettiler. Elde edilen bu gübreler çok kıymetli oldu. Fıstık ağaçları için de çok değerli olduğunu gördük. Kendi park ve bahçelerimizde de bu gübreleri kullanıyoruz. Emine Erdoğan hanımefendiye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Beyazgül, toplantıda gazetecilerin plan ve projelerine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve davetliler katıldı.

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