Siverek Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediyesince 2 farklı noktada çorba ikram yapılmaya başlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mahmut Bahçıvan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çorba dağıtımına başladıklarını belirtti.



Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Sabahları kahvaltı yapamayıp erkenden okula giden öğrenciler, işçiler, esnaf ve kahvaltı yapamayan vatandaşlarımız için çorba ikramında bulunuyoruz. Sosyal devlet ilkesinin bir gereğiydi bu ve bu nedenden dolayı başkan hanıma teşekkür ediyoruz. Böyle güzel çalışmaları peyderpey devam edeceğiz."

Vatandaşlardan Vahit Kayışkıran da çorba ikramı için Siverek Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.