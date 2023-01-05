Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesinde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada M.A'nın motosiklet çaldığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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