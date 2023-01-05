Şanlıurfa merkezli 16 ilde "change" araç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 16 ilde, şase numaralarını değiştirdikleri 51 otomobili satanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, motor ve şase numarasının o aracın kimlik bilgisi olduğunu belirtti.

Ülke genelinde "change" araçların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturduklarını aktaran Şen, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Adana, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman gibi 16 ilde "Kazıntı-1" isimli operasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Operasyonda 19 şüphelinin adreslerinde yakalandığını, çeşitli marka ve modellerde 51 aracın ele geçirildiğini, şebekenin yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını dile getiren Şen, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile çeşitli silahlara ait 121 merminin de ele geçirildiğini belirtti.

İkinci el araç alacak olan olanlara uyarıda bulunan Şen, "Araç alacak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, ilan sitelerinde piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlara karşı duyarlı olmaları, özellikle alacakları araçların tramer sorgularını yaptırmaları, güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri, ağır hasarlı araçları alırken aracın geçmişini daha detaylı araştırmaları önem arz etmektedir." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.