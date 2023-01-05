Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canpolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğraflarını seçen Canpolat, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" karesine oy verdi.



Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok anlamlı karelerden oluştuğunu belirten Canpolat, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.



Canpolat, birbirinden değerli kareleri çeken AA çalışanlarına başarılar diledi.





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