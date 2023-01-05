Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Özerk idaresindeki 21 GC 034 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 28'inci kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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