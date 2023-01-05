Şanlıurfa Diyanet Vakfınca 17 bin aileye yardım yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şanlıurfa Şubesince 2022 yılında ihtiyaç sahibi 17 bin aileye yardım yapıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından belirlenen 17 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda, nakdi yardım, giyim ve kırtasiye yardımları ulaştırıldı.

Vakfın sınır ötesi yardım çalışmaları kapsamında da Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere de gıda, bot, mont ve hijyen malzemesi ve kömür yardımı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, hayır işlerinde en güzel şekilde köprü görevi gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TDV Şanlıurfa Şubesi olarak 2022 yılında elimizden geldiği kadar muhtaç olan kardeşlerimize yardımda bulunmak amacıyla durumu iyi olan hayırsever kardeşlerimizle ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz arasında köprü olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar ve hayırseverlerle gayret ettik. 2023 yılında da hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Bizler en güzel şekilde aracı olmaya çalışacağız."



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