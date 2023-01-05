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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

C.H. idaresindeki 07 AYL 737 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 22'nci kilometresinde yol kenarında park halindeki traktöre, E.N. yönetimindeki 63 ADE 025 plakalı otomobil de kaza yapan otobüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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