Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

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ŞANLIURFA (AA) - Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen ve bundan dolayı "peygamberler şehri" olarak anılan Şanlıurfa, inanç turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etme imkanı buluyor.

Yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.





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