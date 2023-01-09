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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Seyithan Gülalan'ın kullandığı 63 EN 135 plakalı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'ndaki Yenişehir Kavşağı'nda Suat Zengin idaresindeki 35 ZHP 25 plakalı otomobil ve Necati Keygi yönetimindeki 63 EM 159 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Seyithan Gülalan (41), Hacı Gülalan (39), Medet Keygi (60), Yusuf Can Zengin (14) ile Rahime Zengin (48) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve vatandaşların yardım için kaza yerine gitmesi yer aldı.

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