Şanlıurfa'da 16 motosiklet sürücüsüne 50 bin lira para cezası uygulandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki denetimlerde16 motosiklet sürücüsüne 50 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, motosikletinin sigortasını ve muayenesini yaptırmayan ve ehliyeti olmayan 16 sürücüye 50 bin 666 lira para cezası uygulandı, çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi, 4 motosiklet ise trafikten men edildi.

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