Viranşehir'de Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çengel, Belediye Başkanı Ekinci, açılışa hazırlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, ilçeye 260 bin metrekare daha yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu teklifimizi sunduğumuz zaman nasıl bir şey olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar güzel olacağını hakikaten tahmin edemiyorduk. Kütüphanesiyle, kafeteryasıyla, sosyal alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, yürüme ve bisiklet yollarıyla beraber çok güzel bir Millet Bahçesi oldu. Viranşehir'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu projemiz Viranşehir'imize değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.



Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ise, Millet Bahçesi'nin üzerinde durulması gereken güzel bir proje olduğunu ifade ederek, "İlçemize hayırlı olsun. Daha güzel hale getirmek için Başkan bey uğraşıyor, biz de elimizden geleni yapacağız. Viranşehir'imizde bu tür yerlerin artması yönünde çalışmalarımız inşallah devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, gelip burada güzel vakit geçirebilecekler, keyifli anlar yaşayacaklar. Şahsen ben memnun oldum inşallah vatandaşlarımızda da aynı memnuniyeti görürüz. Bunca yatırım vatandaşlarımız için, onların daha konforlu, daha müferrih bir ilçede yaşamaları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.