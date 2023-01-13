Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı.

Çantasında 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan R.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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