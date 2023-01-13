Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla, biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.