Şanlıurfa'da valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da durdurulan bir otobüsteki valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüsün bagajında arama yapıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, narkotik köpeğinin koku almasını engelleme amacıyla bir valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar bulundu.

Uygulamalarda 600 paket kaçak sigara, 500 paket elektronik sigara tütünü, 100 elektronik nargile, 50 pipo tütünü ile 3 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler ele geçirilen malzemelere ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden biri hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.