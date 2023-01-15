Şanlıurfa'da valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da durdurulan bir otobüsteki valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüsün bagajında arama yapıldı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, narkotik köpeğinin koku almasını engelleme amacıyla bir valizde dışı kahveyle karıştırılarak silikonlanmış 2 kilo 500 gram esrar bulundu.
Uygulamalarda 600 paket kaçak sigara, 500 paket elektronik sigara tütünü, 100 elektronik nargile, 50 pipo tütünü ile 3 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Ekipler ele geçirilen malzemelere ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden biri hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.