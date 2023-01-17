Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem uygulandı, 1 av tüfeğine el konuldu.



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