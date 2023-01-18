Şanlıurfa'da öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşları için sahne aldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının yararına tiyatro sahneledi.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresince okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amacıyla çalışma başlatıldı.

Okulun tiyatro kulübü öğrencileri de bu kapsamda geliri ihtiyaç sahibi okul arkadaşları için kullanılacak "Pinokyo" adlı müzikli çocuk tiyatrosunda sahneye çıktı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen tiyatroyu, aileler de çocuklarıyla izledi.

Okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, gazetecilere, daha önce de benzer uygulamalarının olduğunu söyledi.

Temel hedeflerinin öğrenciler arasında dayanışmayı yaygınlaştırmak olduğunu belirten Kıran, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu tür etkinliklerle dayanışma ve yardımlaşma duygularını da öğrenmiş oluyor. Açıkçası yoğun bir katılım oldu ve bu katılım bizleri sevindirdiği gibi sorumluluğumuzu da arttırdı. Biz istiyoruz ki bu tür etkinliklerin artması ve şehrimizin kültür-sanat etkinlikleriyle anılmasıdır. Sergilenen oyundan elde edilecek gelirin tamamını okulumuzdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yararına kullanmayı planlıyoruz. Yine geçen yıl da benzer bir uygulamayla çocuklarımız yararına bir oyun sergileyip gelirini yine onlar için kullanmıştık. Bunu bir proje haline getirip Siverek Belediyesi ve diğer kurumları da dahil ederek ilerleyen günlerde geliri SMA'lı çocuklar yararına kullanılacak etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz."

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