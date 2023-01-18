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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüleri belirlenemeyen, 27 PL 246 ile 77 ET 649 plakalı iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçlardaki 5 kişi daha kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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