Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğraflarını seçen Aktaş, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.
Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok anlamlı karelerden oluştuğunu belirten Aktaş, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.
Aktaş, birbirinden değerli kareleri çeken AA çalışanlarına başarılar diledi.