Şanlıurfa'da şantaj operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişiden şantaj yoluyla para almak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İ.K'ye (35) gizli çekilen görüntülerini yayma tehdidiyle şantaj yapılarak 1 milyon 500 bin lira talebinde bulunulduğu iddiasıyla çalışma başlattı.

Şüphelilerin parayı teslim almak için İ.K. ile buluşacağı adrese operasyon yapan ekipler, İ.D. (49), H.G. (32) ve M.G'yi (36) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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