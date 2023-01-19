Uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrollerde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş. üzerinde bir miktar esrar ile yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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