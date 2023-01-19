Şanlıurfa'daki Atla Terapi Merkezi 5 yılda 5 bin engelli çocuğun tedavisine destek oldu

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ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa Hipodromu'nda açılan Atla Terapi (Hipoterapi) Merkezi, 5 yılda zihinsel ve bedensel engelli yaklaşık 5 bin çocuğun tedavisine destek sağladı.

Şanlıurfa Atla Terapi Merkezi, özel yetiştirilmiş atlar ve uzman ekip eşliğinde uygulanan terepatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Engelli çocuklar, bir yandan ata binerken diğer yandan sevdikleri hayvanın beslenmesi ve tımar edilmesinde görev alıyor.

Şanlıurfa Atla Terapi Merkezi Sorumlusu Erdal Yavuz, AA muhabirine, TJK olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentte 5 yıldır engelli çocuklara hizmet verdiklerini söyledi.

TJK'nin Türkiye genelinde 7 terapi merkezi bulunduğunu, merkezlerinde bugüne kadar yaklaşık 5 bin engellinin tedavisine destek sunduklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımız haftanın 3 günü gelip burada eğitimli atlarımıza biniyor. Merkezimizde atlarımız tamamen özel eğitilmiş hayvanlar. Çocuklarımız uzman arkadaşlarımızın gözetiminde rahat ve güvenli bir ortamda atlara biniyor. Tamamen çocuklarımıza uygun atlar. Burada çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal yönde tedavilerine katkı sağlıyoruz. Merkezimize gelen çocuklarımız çok mutlu oluyor. Burada farklı bir ortamla karşılaşıyor. Atla iletişim kuruyorlar. Bir süre sonra atla kaynaşıyorlar, aralarında bir bağ kuruyorlar."

- "Buraya gelen çocuklar bir daha gelmek istiyor"

Merkezde görevli Elif Leyla Yeğenoğlu da "Buraya gelen engelli çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Atla terapi yaparken çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayarak eğleniyoruz. Çocuklarımıza her zaman pozitif yaklaşıyoruz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Buraya gelen çocuklar bir daha gelmek istiyor." dedi.

Şerif Özden Başarı Ortaokulu öğretmenlerinden Semra Yeşilyurt Kenkeş de merkeze getirdikleri çocukların atlarla çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kenkeş, "Çocuklar burayı çok seviyor, atlara yaklaşıp onu besliyorlar, temas ettikleri hayvanları seviyorlar. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Seanslarda çocuklar, uzman görevlilerin eşliğinde çeşitli oyunlar oynuyor, şarkılar eşliğinde eğleniyor." diye konuştu.

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