Sıra gecelerinin unutulmaz sesi Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 19 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren gazelhan Kazancı Bedih için ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi.



Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabrine karanfil bırakıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gazetecilere, Kazancı Bedih'in oğlu ve sevenleriyle anma programına katıldıklarını söyledi.

Kazancı Bedih'in tüm sevenlerine selamlarını ileten Beyazgül, "Kazancı Bedih'i mezarı başında andık, sevenleri adına çiçeklerimizi de bıraktık. Gerçekten işi temiz, yüreği temiz, sesi temiz olan Kazancı Bedih, Şanlıurfa'nın önemli bir değeridir. Mütevazı bir insandı. Kazancı Bedih'i kazanı başında işini yapan ama bulunduğu topluluklarda da hoyratlarını söyleyen ses olarak anacağız." dedi.

Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise her yıl babasının mezarı başında anma etkinliği düzenlendiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.





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