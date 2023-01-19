Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "hırsızlıktan ve uyuşturucu kullanma" suçunda hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ile uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 4 yıl 22 gün bulanan P.A'nın (16) Haşimiye Meydandaki bir adreste saklandığını belirledi.

Düzenleyen operasyonla yakalanan P.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.





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