Siverek'in il olması için imza kampanyası başlatıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kentin farklı noktalarında kurulan stantlara gelen vatandaşlar, ad ve soyadlarını yazarak imza atıyor.

SİVİL DER Başkanı Ayhan Ekinci, gazetecilere, Siverek'ten alınan il hakkının iadesi için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Siverek'in 1923 yılında il olduğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"O tarihlerde Şeyh Sait isyanı bahane edilerek Siverek ilçeye dönüştürüldü. O tarihten bu yana Siverek bir türlü yeniden il hakkını geri alamadı. Biz de yönetim olarak '100. yılda 100 bin imza' kampanyası başlatıp bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kampanyamız sonucunda topladığımız imzaları ve Siverek'in neden il olması gerektiği konusundaki raporlarımızı öncelikle Cumhurbaşkanımıza daha sonra meclis başkanlığı ile siyasi partilere göndermeyi düşünüyoruz. Biz yaklaşık 33 yıldır Siverek'in il hakkının iadesi için mücadele ediyoruz. Temennimiz Cumhuriyetimizin de 100. yılında 100 bin imza ile sesimizi duyurup il hakkımızı geri almaktır."

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