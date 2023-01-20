Gaziantep ve çevre illerinde öğrenciler karnelerini aldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla karne heyecanı yaşadı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Vedat Özkeçeci İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından, kent genelindeki 687 bin 871 öğrenci karnelerine kavuşarak yarıyıl tatiline girdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere, yarıyıl tatilinde öğrenciler için birçok etkinlik yapılacağını söyledi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Şehitkamil Kaymakamı Abdulkadir Duran, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, veli ve öğrenciler katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki TOKİ Şehit Mehmet Uyar İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Salih Ayhan, öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Vali Ayhan, gazetecilere, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehri olduğunu hatırlattı.

İstanbul'dan sonra en çok öğrencisi bulunan kent olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Böyle genç ve çok öğrencisi bulunan şehrinde normal eğitim ve öğretimin faaliyetlerini devam ettirmenin başarı olduğunu söyleyebilirim. Sadece eğitim ve öğretim faaliyetleri değil ilave olarak kendi yerel gücümüzle güzel bir süreç yürütüyoruz. 750 bin öğrencisi, 30 bin üzerinde öğretmeni ve 3 bin dersliğiyle Türkiye'de İstanbul'dan sonra en büyük potansiyele sahip şehiriz. Böyle güzel bir şehirde karne vermek ve karne heyecanı yaşamak da hayli mutluluk verici."

- Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Şehit Ahmet Fırat İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir katıldı.



Kentteki 867 okulda, 176 bin 616 öğrencinin karne alacağı bildirildi.

- Kilis

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Afife Keçik İlkokulu'nda düzenlenen törende, kentte 54 bin öğrencinin ve 2 bin 800 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

209 okulda birinci dönemi kazasız bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkurt, güzel işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törende öğrencilere, karneleri verildikten sonra kitap ve topaç hediye edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'daki Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilere karnesini vererek kitap hediye etti.

Çuhadar, gazetecilere, kentte 169 bin 131 öğrenci ile 10 bin 999 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini belirtti.

- Kahramanmaraş

Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat ilçesindeki Üngüt İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğretmenlere teşekkür etti.

Coşkun, bugün 1127 okulda yaklaşık 327 bin öğrencinin karne aldığını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de karne alan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmelerini istedi.

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