Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Demirciler Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler N.C'ye (37) isabet etti.

Ağır yaralanan N.C. kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

N.C'nin cesedi morga kaldırılırken olayı duyan yakınları hastane önüne geldi.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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