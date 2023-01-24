Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçu aranan hükümlü yakalandı

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinc yapılan uygulamada, kimlik kontrolü yapılan A.A'nın dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.



Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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