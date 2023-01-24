Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelinin daha önce "hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

M.T.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.