Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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