Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Cebrail Ö. (20) idaresindeki 02 RA 664 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Musa N. (20) ve Tamer G. (20) yaralandı.



Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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