Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurduğu araçta arama yaptı.
Aramada, 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
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