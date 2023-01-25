Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada, 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.







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