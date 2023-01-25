Türkiye Kick Boks Turnuvası Şanlıurfa'da sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki turnuvaya 6 bin 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun güzel bir atmosferde sürdüğünü söyledi.

Şu an ilk tur müsabakalarının yapıldığını, gençler ve büyüklerde final müsabakalarının oynanacağını dile getiren Akaltun, "Branşlarımızda şampiyonlarımızı seçeceğiz. Burada şampiyon olan çocuklarımız milli takıma seçilecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla böyle bir organizasyonun ilimizde olması spor bilincinin gelişmesine de çok büyük katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Turnuva, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.





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