Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Regaip Kandili mesajı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan, mesajında, Ramazan ayının da müjdecisi olan Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerinden olduğunu aktaran Ayhan, mesajında şunlara yer verdi:



"Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfalı hemşerilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."



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