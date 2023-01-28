Şanlıurfa'da çalıntı motosiklet operasyonunda 49 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız ve çalıntı motosikletlerin hırsızlık, kapkaç, yağma ve kasten yaralama gibi suçlarda kullanılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suruç, Viranşehir ve Akçakale emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı.

Ekipler, uygulamalarda, 75 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 49 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.





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