Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda yarı final maçları başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda yarı final müsabakaları başladı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki turnuvaya 6 bin 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonda 6. gün müsabakalarına geçildiğini söyledi.

Turnuvada yarı final heyecanının başladığını vurgulayan Akaltun, "Burada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde hem erkekler hem de kadınlardaki şampiyona gayet güzel sürüyor. Elbette burada elde edilen başarılar çok önemli çünkü burada milli takımı belirliyoruz. Kick boks artık çok büyük bir camia, 81 ilimizde yapılıyor. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon kick boks ile uğraşan büyük bir ailemiz var. Bu organizasyon Şanlıurfa'ya çok yakıştı. Buraya gelen sporcuları ve yakınlarını çok güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştık. Müthiş bir etkileşim ve sinerji yakaladık." diye konuştu.

Turnuva, yarın yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

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