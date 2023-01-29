Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bağlar Mahallesi 13. sokakta Fahri Yeşilağaç'a ait evde dumanların yükselmesi üzerine komşular durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası ev de hasar oluştu.



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