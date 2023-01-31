Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 13,25 13,25 Buğday Kg 7,18 8,78 Mısır Kg 4,19 6,00 Kütlü pamuk Kg 15,00 19,50 Preseli pamuk Kg 38,55 42,00 Yağlık çiğit Kg 4,50 4,50 Ham pamuk yağı Kg 18,80 23,50

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