Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla, ekmek israfının önüne geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi.

"Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallede belirlenen noktalara "Bayat Ekmek Toplama Kutuları" yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini attıkları ve 600'ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, günlük olarak ekipler tarafından toplanıyor. Bayat ekmek toplama aracına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor.

Haliliye'de hayata geçirilen bayat ekmek toplama projesiyle günlük 500 kilogram, aylık 15 ton ekmek israfı önleniyor.





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