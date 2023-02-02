Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüphelinin geçmiş dönemde örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.