Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüphelinin geçmiş dönemde örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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