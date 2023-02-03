Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 101 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Akçakale ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 101 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş. ve S.D. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.