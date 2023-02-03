AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Büyükşehir Belediyesi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Uygur, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Uygur, partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra 2018 yılında terör örgütü PKK'nın Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın ailesini ziyaret eden Uygur, şehidin annesi Fatma Halat ve kardeşleriyle görüştü.

Uygur, şehit ailesiyle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Belgin Uygur'a AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven de eşlik etti.





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