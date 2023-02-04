Şanlıurfa'da ceylanlar için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken ceylanlar için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ceylanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, sorumluluk sahalarında bulunan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki ceylanlar için 1 ton yonca ve 500 kilogram arpa bıraktı.



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