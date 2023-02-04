Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi evsizlere sahip çıktı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokakta yaşayan 7 kişi misafirhanede ağırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havada sokaklarda yaşayan vatandaşlar için Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alo 153 nolu iletişim merkezine gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, sokaklarda yaşayan 7 vatandaşı araçlarla alarak belediyeye ait misafirhaneye götürdü.

Ekiplerce burada ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara kaldıkları süre içinde 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılacak.

Misafirhanede ağırlanan vatandaşlar, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Açıklamada, vatandaşların sokakta kalanlar için Alo 153 nolu iletişim merkezini aramaları istendi.

- Göbeklitepe'de kar temizleme çalışması

Haliliye Belediyesince Göbeklitepe'de kar temizleme çalışması yapıldı.

Ekipler, sabahtan itibaren bölgede etkili olan kar yağıyı sonrası Göbeklitepe'de yolların kapanmaması için temizleme çalışması başlattı.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından Göbeklitepe'de yollar ulaşıma açıldı.

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