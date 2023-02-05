Şanlıurfa'da kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan araçlarda hasar oluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan 3 araçta ağır hasar oluştu.

Eyyübiye ilçesi Beykapısı Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik tente, kar yağışı nedeniyle çöktü.

Tentenin çökmesiyle altında park halinde bulunan 3 araçta ağır hasar oluştu. Tente iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

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